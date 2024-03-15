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TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti

Güvenlik kaynakları, harekat bölgelerinde terör örgütüne yönelik yapılacak operasyonların; öncekilerden farklı olarak, alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu olacağına işaret etti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Mart 2024 07:29, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 07:30
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TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kilit Harekatı devam ederken, hafta başında sınırda gerçekleştirilen görüşmenin koordinasyon toplantısı olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel'in katılımıyla hafta başında yapılan toplantıda operasyon bölgelerindeki sivillerin durumu ele alındı.

TSK'nın Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonların meskün mahallere çok yakın olduğuna dikkat çeken kaynaklar "Son dönemde Irak ile ilişkiler ivme kazandı. Temel amacımız terörle mücadele. Türk komutanların sınır ötesinde yaptığı toplantı ise Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Iraklı yetkililerle olan toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini arttırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü. Operasyonların yapıldığı alanlar sivil yerleşim yerlerine çok yakın. Sivil vatandaşların zarar görmemesi için bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde bu tarz iş birliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek" dedi.

SINIR HATTININ GÜVENLİĞİ

Öte yandan Irak'ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımı ile Irak'ta gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'nin askeri iş birliği, terörle ortak mücadele ve hudut güvenliği başlıklarını içerdiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, şunları kaydetti:

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aralık ayında Ankara'da Iraklı yetkililerle bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmişti. Bu görüşmelerde güvenlik ve askeri iş birliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ele alındı. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğu vurgulanmıştı. Bu zirvede terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunuldu ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşuldu. Güvenlik kaynakları, harekat bölgelerinde terör örgütüne yönelik yapacak operasyonların öncekilerden farklı olarak alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu olacağına da işaret etti.

F-35'E VERİLEN PARA

Türkiye'nin F-35 programına geri dönüp dönmeyeceği konusunu da değerlendiren MSB kaynakları "Şu an için F-35 konusunda her iki ülkenin tutumunda bir değişiklik bulunmuyor. F-35 konusunda ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir. Bizim bu aşamada KAAN'a odaklanmamız lazım" diye konuştu.

Bakanlık kaynakları, Eurofi ghter uçaklarının teminine yönelik girişimlerin devam ettiğini belirterek "Bu konuda Birleşik Krallık yetkilileri ile Alman yetkililer görüşmeleri sürdürüyor. Bizim beklentimiz müttefi klerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifi ne uygun kararlar alması. Biz olumlu sonuç alınacağına inanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Bu arada MSB kaynakları, Yunanistan ile gerçekleştirilecek Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın nisan ayı içinde gerçekleştirileceğini ifade etti. Yunanistan ile karşılıklı olarak pozitif gündeme odaklanılan bir dönem içerisinde bulunulduğunu belirten kaynaklar, çözüm odaklı bir yaklaşım ile dürüst ve yapıcı bir ilişki tesis etmenin iki ülkenin de yararına olacağını kaydetti.

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