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Gazze'den sonra yeni hedef Kıbrıs! İsrail, harekete geçti

1,4 milyonluk Rum bölgesinde vatandaşlık alan İsrailli sayısı yüzde 35'lere ulaştı. Gazze'yi harabeye çeviren İsrail, Kıbrıs'ı işgal etmenin hesaplarını yapıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Mart 2024 08:04, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 08:08
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Gazze'den sonra yeni hedef Kıbrıs! İsrail, harekete geçti

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre İşgal ve yayılma politikalarını adım adım uygulayan İsrail, gözünü Kıbrıs'a dikti. Kıbrıs Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük "Gazze'yi harabeye çeviren İsrail artık Kıbrıs'ı işgal etmenin hesaplarını yapıyor. Rumlarla yıllardır gizli yürütülen faaliyetler artık aleniyet kazandı. Güney Kıbrıs'ı zaten eyaletleri gibi görüyorlar. Güney'de bazı limanları doğrudan kontrol eden MOSSAD ve İsrail ordusu, Ada'da askeri üsler inşa etmek için harekete geçti" dedi. KKTC yönetiminin Türkiye'den başka hamisi olmadığını vurgulayan Küçük "TSK'ya Dipkarpaz'da deniz üssü ve Geçitkale Havalimanı'nın tahsis edilmesi muhtemel bir İsrail işgal girişimine karşı Kıbrıs Türkünün sigortası oldu. İsrail'de tüm stratejisini Kuzey'deki Türk üslerini kuşatma üzerine kurdu" ifadesini kullandı.

RUM KESİMİNİN YÜZDE 35'İ İSRAİLLİ

Toplamda 1,4 milyonluk Rum bölgesinde vatandaşlık alan İsrailli sayısı yüzde 35'lere ulaştı bilgisini paylaşan UBP Milletvekili Hasan Küçük, siyonist ajandaya göre sıranın Kıbrıs'a geldiğini belirtti. Hasan Küçük "tehdidin dozu her geçen gün artıyor" dedi ve Ada'da yaşananlara ilişkin şunları söyledi: İsrail şu an çok net bir biçimde işgalin zeminini döşüyor. Hem de Filistin'de uygulanan senaryo ile neredeyse aynı yöntemleri uyguluyorlar. Arazi topla, sonra sinsice çoğal ve yerli halkı sürgün et.

Biz şu an Filistin'in 50 yıl öncesi durumunu yaşıyoruz. Gazze'ye yardım koridoru adı altında başlayan Gazze-Güney Kıbrıs hattı esasen Tel Aviv-Kıbrıs işgal koridorudur. İsrail'in Kıbrıs'ı işgal motivasyonun tarihi-dini motivasyonu yanında siyonist yönetim, Ada üzerinden Akdeniz'e açılmanın da hesaplarını yapıyor. Bu yolla da Filistinliler gibi Kıbrıs'ın da münhasır bölgesinde bulunan hidrokarbon yataklarına el koyarak Mavi Vatan'ı yok etmek istiyorlar.

TÜRKİYE OLMASA GAZZE'YE DÖNERDİK

Geçitkale ve Dipkarpaz hamleleri Yunanistan kadar İsrail'i de tedirgin etti. Bu tahsis dönemlerinde Meclis'imiz büyük mücadeleler verdi. İsrail bir ahtapot ve onun gövdesi kadar ayakları, kolları da tehlikeli. Bu tahsisi engelleme adına içeriden ve dışarıdan her tür engeli çıkarmaya çalıştılar. Ancak Kıbrıs Türkü şunu çok iyi biliyor ki, şayet Türkiye olmasa Kıbrıs çoktan Gazze'ye dönmüştük.

Yıllardır Rum kesimine olduğu kadar Kuzey'de de özellikle limanlara yatırımlar yapıyorlar. Güney'de Larnaka, Limasol ve Aynapa zaten kendi kontrollerinde. Kuzey'de ise İskele-Kalecik Köyünden Gazimagusa-Salamis Otel'e kadar uzanan şeritte yüzlerce arsa topladılar. Özellikle Türk askeri üslerinin olduğu noktaları yoğunlaşan bir yöntemle takip ediyorlar. Bu kapsamda Mehmetçiğin olduğu bölgelerde Yahudilere özel siteler inşa edildi. Ayrıca çok sayıda şirket kurup ülkeyi ekonomik olarak kıskaca almaya çalışıyorlar. Biz Anadolu'nun sınır burcuyuz. Mavi Vatan'ın bekçisi ve Güney'deki kaleyiz. Kıbrıs düşerse Anadolu için tehlike çanları çalıyor demektir. Bu kalede ay yıldızlı bayrak her daim dalgalanmalı.

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