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21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı

21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-26" operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2024 08:13, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 09:22
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21 ilde 'Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Hırsızlık, Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında" diyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

"Başsavcılıklarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda;

DİYARBAKIR:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır merkezli Mersin, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Hatay ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda; Facebook "Marketplace" üzerinden "Elektrikli Bisiklet Satışı" vaadiyle vatandaşları oltalama sitelerine yönlendirerek dolandıran ve yaklaşık 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

MALATYA:

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Malatya merkezli Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda; Facebook "Marketplace" üzerinden "Klima Satışı" vaadiyle vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Batman ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda; Sahte internet sitesinden İstanbulkarta para yüklemek isteyen müştekinin kart bilgilerini kullanarak hesapta bulunan parayı, kendi hesabına transfer eden ve Instagram üzerinden, sosyal yardım amacıyla yatırım ve para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırarak 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sahte alışveriş siteleri üzerinden "Karavan Satışı" ve "Araç Satışı" vaadiyle "Kapora Bedeli" adı altında para talep edip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

MERSİN:

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurtdışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayarak yaklaşık 25 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

GİRESUN ve TEKİRDAĞ:

Giresun ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; E-devlet sayfası görünümlü sahte internet sitesi ve farklı alışveriş siteleri üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandıran ve hesaplarında suç geliri elde ettiği tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

ADIYAMAN ve SAMSUN:

Adıyaman ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Alışveriş sitesi üzerinden "Sahte Klima Satış İlanı" vererek başkalarına ait hesaplardan kendi hesabına para transfer eden ve Sosyal medya üzerinden "Para Yardımı" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

MUĞLA VE KAYSERİ:

Muğla ve Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden çocuklara ait müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

BURSA VE ANKARA:

Bursa ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya uygulamaları üzerinden herkese açık müstehcen görüntü ve video paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 adet telefon, 6 adet bilgisayar, SIM kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konuldu.

Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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