Mart ortasında kar geliyor: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 'sağanak ve kar bekleniyor' dedi, bir bölgeyi toz taşınımı konusunda uyardı. 15 Mart 2024 hava durumu tahminlerine göre; yurdun birçok bölgesinde yağmur hakim olacak. Yüksek kesimlerde kar beklenirken, aynızamanda çığ tehlikesi ve toz taşınımı konusunda da uyarı geldi. Sıcaklıklar ise 1-3 derece azalacak.

15 MART 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunurken, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı