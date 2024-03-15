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Tarımda sulama için 42 yeni proje

Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi açıldı. Tesis, 1.300 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisini sulayacak. Bu tür projelerin sayısını artırmak için çalıştıklarını aktaran Tarım Bakanı Yumaklı, "Afyon ve Dinar'da 42 projenin inşaatı sürüyor. Gelecek nesillere temiz su bırakacağız" dedi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 15 Mart 2024 08:41, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 08:43
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Tarımda sulama için 42 yeni proje

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi'nin açılışını yaptı. Bu tesisin, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi olduğunu belirten Yumaklı, bu tesisten çıkan suların dezenfekte edileceğini ve böylece yaklaşık 1.300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edeceğini söyledi. Suyun hayattaki alternatifsiz rolünün her geçen gün artığını ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti: "Her su damlasının değerlendirilerek ekonomik, sosyal ve çevresel yaşama kazandırılması artık zorunluluk halini aldı. Bu manada uygun yöntemlerle arıtılmış atık suların, başta tarımsal sulama maksadıyla kullanılmak üzere geri kazanılması büyük önem taşıyor. Atık suların değerlendirilmesi hem su kaynaklarımızın ve çevrenin kirlilikten korunması, hem ilave bir su arzı elde edilmesi bakımından son derece önemli. Afyonkarahisar-Merkez Evsel Atıksu Sulama Tesisi, DSİ'nin bu alandaki ilk, Türkiye'nin ise bu konudaki en büyük projesi özelliği taşıyor. Ülkemizdeki tüm belediyelere de örnek olacak tesisin hayırlı olmasını diliyorum."

615 MİLYON TL YATIRIM

DSİ'nin 24 evsel atıksu arıtma tesisi ile çevre kirliliğinin önlenmesi hususunda önemli mesafe kat ettiğini ancak açılışı yapılan bu tesisin önemli bir farkı bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bu tesiste arıtılan atık sular, Afyonkarahisar'ımızın verimli topraklarıyla buluşacak. Bu tesisten çıkış suları dezenfekte edilerek, yaklaşık 1300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edilecek. 615 milyon liraya mal olan bu tesis, Afyonkarahisar'ımızın tabiatına, ekonomisine ve tarımına katkı sağlayacak. Ülkemize ve Afyonkarahisar'a hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu. Bu projelerin sayısını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "İçinde Afyonkarahisar-Dinar da olmak üzere 42 projede, atıksuların tarımsal sulamada kullanımına imkan veren arıtma ünitelerinin de yer aldığı inşaat çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz en değerli doğal kaynağımız olan suyumu.zu en etkin ve en verimli şekilde kullanmak ve gelecek nesillerimize eksiksiz olarak aktarmak. Su, çocuklarımıza miras değil, onlardan ödünç aldığımız en değerli hazinedir" dedi.

EKONOMİYE YILLIK 56 MİLYON TL KATKI

AFYONKARAHİSAR-Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin çıkış suları dezenfekte edilerek 1.300 futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisine sulama suyu temin edecek. Tesisle ülke ekonomisine yıllık 56 milyon liralık katkı sağlanacak. Öte yandan, tarımsal sulama yapılacak arazilerin daha üst kotlarda yer alması sebebiyle inşa edilen pompa istasyonunun ihtiyaç duyduğu enerji de 1.6 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santrali marifetiyle elde edilecek.

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