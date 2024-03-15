ABD: S-400' sorununu çözersek F-35'i memnuniyetle konuşuruz

Ekonomim'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ABD üretimi savaş uçağı programından çıkarılması ile ilgili, "F-35 için ödediğimiz parayı geri alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda da görüşmeler devam etmektedir" demişti.

S-400 NATO güvenliğini tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü VOA'ya, Türkiye'nin F-35 programına dönüş olasılığına ilişkin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Rus S-400 sisteminin NATO teçhizatı ile uyumlu olmadığını ve bu sistemin NATO teknolojisinin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Amerikalı sözcü sistemin Türkiye'nin NATO müttefiki olarak taahhütleriyle uyumlu olmadığının altını çizerek, Türkiye'ye S-400 sistemini muhafaza etmemesi çağrısını yineledi.

Memnuniyetle F-35'i konuşuruz

Sözcü, S-400 konusu çözülürse ve çözüldüğünde, ABD'nin F-35 programı konusunda Türkiye ile yapılacak bir görüşmeyi memnuniyetle karşılayacağını belirtti; ancak bu konuda yapacakları yeni bir açıklamanın olmadığını da belirtti.

Nuland da S-400 şartına dikkat çekmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland, ocak ayında Türkiye ziyareti sırasında verdiği bir röportajda F-35 sorusunu yanıtlarken, CAATSA yaptırımlarının Türkiye hükümetinin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma kararıyla bağlantılı olduğunu hatırlatmıştı.

Nuland, "S-400 sorununu aşabilirsek ki aşmak istiyoruz, ABD Türkiye'yi yeniden F-35 ailesine almaktan memnun olur. Ancak önce bu diğer konuyu halletmemiz ve bu konuyu hallederken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunma sisteminin olmasını sağlamak gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye kaygılarımızı gidermeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, "S-400 kullanımının F-35'lerle uyumlu olmadığı konusundaki görüşümüz değişmedi. Bu konuda görüşmeler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Nuland'ın bu açıklamasının ardından Ocak ayı sonunda Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, "S-400 kullanımının F-35'lerle uyumlu olmadığı konusundaki görüşümüz değişmedi. Bu konuda görüşmeler hala devam ediyor. Türkiye bu konudaki kaygılarımızı giderebilirse, o zaman F-35 programına geri dönüş konusunda hareket olabilir" demişti.

S-400, F-35'ler için güvenlik riski olarak görülüyor

Türkiye, kurucu ortaklarından olduğu F-35 programından Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasının ardından çıkarılmıştı. Amerikalı yetkililer S-400'lerin beşinci nesil savaş uçağı olan F-35'ler için güvenlik riski oluşturduğunu belirtmişti.

2019 yılında Rusya'dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, Rusya ile kapsamlı savunma işbirliği yapan ülkelere yaptırım öngören ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanan ilk NATO ülkesi olmuştu.