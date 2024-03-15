Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 8 Mart haftasında banka ve kredi kartı işlem adedi 324 milyonu aştı.

Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti.

Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu.

Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. TCMB verilerine göre 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.