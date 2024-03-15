Dolar/TL 32,21 seviyesinden işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 artışla 32,1491'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 32,21'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışa 35,0550, sterlin/TL 0,1 düşüşle 41,0490'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay seyirle 103,4 seviyesinde bulunuyor.

Hafta içinde ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin şubatta tahminlerin üzerinde artış göstermesinin ardından ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de öngörüleri aştı.

Analistler, hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını belirtti.

Gelecek hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında Bankanın faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ÜFE verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 9 ve haziranda yüzde 60'a geriledi.

Bugün yurt dışında ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103 ve 102 puanın destek, 104 ve 105 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.