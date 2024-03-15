Çanakkale açıklarında göçmen teknesi battı
Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot batarken, ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mart 2024 11:25, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 11:21
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Vali Aktaş: "4 kişi kurtarıldı, 2 bebek boğuldu"
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) de sosyal medyadaki X hesabından yaptığı paylaşımda,
"Çanakkale ekibimiz, Eceabat açıklarında batan gemide kaybolan mültecileri arama çalışmalarına destek vermek için operasyona çıkmıştır."ifadesine yer verdi.