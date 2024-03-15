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Okullarda ders saati değişiyor...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitim-öğretim sürelerinde yapılacak değişiklikler hakkında detay verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 12:46, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 14:40
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Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde alevlenen müfredat tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dizi program ve açılış töreni için Gaziantep'te giden Tekin, bir restoranda düzenlenen "Öğretmenler ve Okul Yöneticileri ile İftar" programına katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Yusuf Tekin, müfredatı sadeleştirmenin önemine değinerek gerekçeleri hakkında bilgi bilgi verdi.

"Müfredat konuları seyreltilecek"

Eğitim-öğretim müfredatını ile seyreltme çalışmaları ile ilgili de konuşan Bakan Tekin, "Son günlerde çok tartışılan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer nedenlerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Öğretmenlerimiz haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagojik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız oluyor.

Çocuklarımıza fazla yüklenmeyelim

O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara aktarabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım. Bu nedenle müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu. Biz 1 milyon 200 bin kişilik bir maarif ailesi olarak bütün bu sorunların üstesine rahatlıkla gelebilecek seviyedeyiz" diye konuştu.

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