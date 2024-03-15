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İstanbul'da 9 milyon liralık arsa dolandırıcılığı engellendi

İstanbul'da, arsasını satmak isteyen kişiyi kapora verip dolandırarak, arsasını üzerine geçirdiği iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 13:05, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 12:49
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İstanbul'da 9 milyon liralık arsa dolandırıcılığı engellendi

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının tarlasını satmak isterken dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

F.Ç'nin kendisine ait olan arsayı satışa çıkardıktan sonra 9 milyon lira karşılığında almak isteyen zanlılardan 110 bin lira kapora aldığını belirleyen ekipler, tapu müdürlüğünde satış işleminin gerçekleştiğini ancak geriye kalan paranın mağdurun hesabına yatırılmadığını tespit etti.

Çalışmaların devamında tapu müdürlüğüyle koordineli arsa satış ve alış işlemlerini inceleyen ekipler, aynı arsanın tekrar satışı için randevu alındığını belirledi.

Tapu müdürlüğü ile çevresinde önlem alan ekipler, şüphelilerin binaya girmesini bekledi.

Şüpheliler H.Ö.T, M.A. ile C.B. satış için geldikleri tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile C.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.Ö.T. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

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