YRP ittifak pazarlığında kaç belediye istediğini açıkladı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
TSK'nın bölgeyi terörden temizleme taktiği netleşti
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
İmamoğlu'na 5 yıl önce verdiği vaatler soruldu
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Bakan Koca: 4 yıl sonra 51 bin uzman hekim daha kadromuza katılacak
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Cevdet Yılmaz: Hayat pahalılığı mücadelemizi hayata geçiriyoruz
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
Bakan Tekin'den 'müfredat' açıklaması: Önemli gerekçeleri var
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
'Kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış' iddialarına açıklama
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Online alışveriş şikayetleri zirve yaptı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Hemşire eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren öğretmen tutuklandı
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
Bakan Tunç: Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız var
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
'Türkiye ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi'
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
MB'nin toplam rezervlerindeki gerileme 8'inci haftasında
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS/1 Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü: 1 personel şehit oldu
MSB'den F-35 açıklaması
MSB'den F-35 açıklaması
Dev bankadan yeni altın tahmini
Dev bankadan yeni altın tahmini
Ana sayfaHaberler Siyasi

YRP ittifak pazarlığında kaç belediye istediğini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın "İttifak için 100 ilçe istediler" sözlerini yalanlayan Yeniden Refah Partisi'nden bir açıklama daha geldi. Genel Başkanvekili Doğan Aydal, AK Parti'den 2 büyükşehir, 2 il ve 35 ilçe belediyesi istediklerini açıkladı. Aydal ayrıca ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine "Biz size belediye meclis üyelikleri verelim" teklifiyle geldiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Mart 2024 14:10, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 14:06
Yazdır
YRP ittifak pazarlığında kaç belediye istediğini açıkladı

Yerel seçimlere sayılı günler kala ittifak tartışmaları sürüyor. AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki tartışmada da son açıklama Yeniden Refah'tan geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın 'Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 100 ilçe istediği' sözlerine cevap veren Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül'ün yalanlaması sonrası Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Doğan Aydal da AK Parti'den istenen belediye sayısını açıkladı.

Sözcü TV'ye konuşan Aydal; Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Bilecek belediyelerini ve 35 ilçe belediyesi istediklerini ifade etti.

AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı belediyeleri hatırlatan Aydal, Yeniden Refah'ın da oy oranı doğrultusunda talepleri olduğunu söyledi ve "İki büyükşehir isteriz, Kocaeli ve Sakarya dedik. İki de il istedik, Kütahya ve Bilecik" dedi.

'AK PARTİ BİZ OLMADAN 76 İLÇEYİ KAZANAMAZ'

AK Parti'nin, Yeniden Refah Partisi olmadan 76 ilçeyi kazanamayacağını, bunlardan da 35'ini istediklerini anlatan Aydal, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz'un da görüşmeleri not ettiğini ancak ikinci toplantıda işlerin değiştiğini söyledi. Aydal, ikinci toplantıdan itibaren AK Parti heyetinin kendilerine "Biz size belediye meclis üyelikleri verelim" teklifiyle geldiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 'Yeniden Refah Partisi'nin ittifak için 100 ilçe istediği'ni iddia etmişti. Ala'nın iddialarına Yeniden Refah Partisi cephesinden Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül cevap vermişti. Gül, Yeniden Refah Partisi'nin dengeli bir ittifak talebinde bulunduğunu fakat 100 ilçe gibi bir taleplerinin asla olmadığını söylemişti.

Yeniden Refah Partisi'nin tüm ittifak görüşmelerindeki tavrının ve taleplerinin oldukça net olduğunu vurgulayan Gül, "Öncelikle ilkeli, adil ve partimizin gücünün dikkate alındığı dengeli bir ittifak yapılması ve 14 Mayıs'ta ortaya konulan protokolün biran önce hayata geçirilip, acilen Gazze ile ilgili somut adımların atılması heyetimizin talepleriydi" demişti.

Gül, "Gelinen noktada Efkan Ala'nın kendilerinden 'Bizden 100 ilçe istediler' şeklindeki ifadelerini hayretle karşılıyor, açık ve net bir şekilde yalanlıyoruz. Bizler sadece adil ve dengeli bir ittifak yapılması talebinde bulunduk. 100 ilçe diye bir talebimiz asla olmamıştır" diye konuşmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber