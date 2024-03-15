Güvenlik kulübesine giren ayı kamerada

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın Sarıalan mevkisinde, gece saatlerinde ayı ile yavruları görüntülendi. Yetişkin ayı, çevrede yiyecek aradıktan sonra özel bir şirkete ait güvenlik kulübesine girdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net