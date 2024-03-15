Erdoğan: CHP tek parti faşizminin temsilcisi
Partisinin Van'da düzenlediği mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "CHP tek parti faşizmin temsilcisi" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mart 2024 15:20, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 15:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;
Öncelikle dün Hakkari'Den dönerken yolda geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu üyemiz Bilal Eryiğit kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bilal kardeşimizin ailesine, yakınlarına ve Van İl Teşkilatı'mıza başsağlığı diliyorum.
İpek yolunun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyetler beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.