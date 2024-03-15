Erdoğan: Hakkari'de TYP kapsamında 2 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de düzenlediği mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Çok şükür kavuştuk yine Hakkari. Hakkari'yi özlemiştik. Görüyoruz ki Hakkarili kardeşlerimiz de bizleri özlemiş. Van'dan sizlere selam getirdim.

Ahde vefanız için muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Doğu batı, kuzey güney demeden 81 vilayetin her köşesini dolaşıyoruz. Türk , Kürt, Zaza, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağrımıza basıyoruz.

Attığımız her adım ya CHP tarafından ya da bölücü örgüt tarafından sabote edildi.

CHP ve ortakları bunu sokaklarımız karıştırarark vesayetçileri kışkırtarak yasakların geri gelmesi için mahkeme önlerinde nöbet tutuarak yaptı. Bölücü örgüt ise terör eylemleri ile vatan evlatlarını kalleşçe katlederek aynı amaca hizmet etti.

Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum.

Şehrimizin kaynaklarını terör örgütüne aktarmak yerine sizin için kullanacak adaylar belirledik.

Hakkari Belediye Başkan adayımız İsmet Ölmez fakir fukarayı gözetmesiyle bilinen bir kardeşimiz. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması, gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız.

Yaklaşık 22 yıl boyunca bu ülkenin her bir köşesine hizmet götürmek için mücadele ettik. Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık.

Yüksekova'dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidiyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı. Yeter mi yetmez. İnşallah tünellerle bu yllarımızı daha güzel bir hale getireceğiz.

Eğitimde 2 bin 21 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize Hakkari Üniversitesini kurduk. Bin 476 kişi kapasiteli Yükseköğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkarli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6 milyar tutarında kaynak aktardık.

Sağlıkta 220 yataklı Hakkari ve 150 yataklı Yüksekova devlet hastaneli olmak üzere 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık.

Toplu kunutta Hakkari'de 4 bin 935 konut projesini hayata geçirdik.

Hükümet ve belediye ele ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlmak isitiyoruz.

Biz 97 km bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki 3 bin 962 kilometrelik Yeni Köprü 1 Tüneli'ni bu sene tamamlıyoruz.

Yüksekova çevreyolu, Şemdinli Dertecik Yolu, Üzümlü Hudut Kapısı yolu ve Şemdinli Alay Yolu'nun yapımına devam ediyoruz.

Hakkari Yüksekova Selahhaddin Eyyübi Havalimanımızın resmi açılışını 2015 yılında gelip yapmıştım.

Hakkarili çiftçilerimize 9 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdik.

2 bin kardeşimizi ilimizde istihdam edeceğiz. Bu müjdemizin şimdiden Hakkarimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.