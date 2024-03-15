YÖK'ten vakıf üniversitesindeki öğretim elemanlarının maaşlarına dair önemli karar
Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ücretlerine ilişkin önemli bir karar aldı
Vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarında
ödenen emsal "net ücret" tutarından daha az ücret ödeyemeyecek
Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderdiği yazıyla, öğretim
elemanlarına Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal "net ücret"
tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının
uygulanması gerektiğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu, vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanlarına
ödeyecekleri ücrete ilişkin "Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal
ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik
kararını iptal etti. Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına
devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az
ücret ödeyemeyecek.
Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak. Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.
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Edip Üzen