Üç ilde kar etkisini artırdı
Kars, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 21:54, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 21:56
Ardahan'da gün boyunca aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışına hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
Yağış dolayısıyla yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.
- Kars
Kars'ta da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
Kars-Ardahan kara yolunda kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük geçti.
Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar görüş mesafesini düşürdü.
- Tunceli
Tunceli'de bir süredir etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışın etkisiyle 2 bin 500 rakımlı Karaoğlan Ormanları ve Cankurtaran bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.
Karla mücadele ekipleri, sorumluluk alanlarında çalışma yaptı.