Söğüt'te yolda ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde çevre yolu üzerinde ölü bulunan köpekler tepkiye yol açarken, belediye konunun takip edildiğini açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mart 2024 22:35, Son Güncelleme : 15 Mart 2024 22:36
Söğüt'te çevre yolu üzerinde vatandaşlar tarafından ölü bulunan köpekler tepkiye yol açtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Haydi Polis ekipleri, gerekli incelemeleri sağlayarak, konunun yakından takipçisi olacaklarını belirtti.
Söğüt Belediyesi ise gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Seçim öncesi bu acımasızlığı yaparak bir takım oyunlar peşinde olanların en kısa sürede gerekli cezayı alması için var gücümüzle çalışacak ve konunun takipçisi olacağız'' denildi.