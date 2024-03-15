Bakan Uraloğlu: Havayollarında yolcu sayısı Şubat'ta yüzde 25,5 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında 66 bin 898'i iç hatlar, 49 bin 167'u dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, şubat ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayına kıyaslandığında yüzde 10,4 gibi önemli oranda artış yaşadığını açıkladı. Uraloğlu, "Şubatta havalimanlarımızda iç hat yolcu sayısı ise 7 milyon 220 bin 127'ye, dış hatlarda 7 milyon 518 bin 213'e ulaşırken, transit yolcular ile birlikte toplam yolcu sayısı 14 milyon 748 bin 115'e yükseldi. Yolcu sayımız 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor oranda artış yaşamış oldu. Havalimanlarımızda taşınan yük ve kargo miktarı ise şubat ayında iç hatlarda 62 bin 860 ton, dış hatlarda 261 bin 920 ton olmak üzere 324 bin 780 tona ulaştı" diye konuştu.

İki ayda 29.5 milyon yolcu taşındı

Uraloğlu, 2024 yılının ilk iki ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 128 bin 365, dış hatlarda ise 102 bin 391 olduğunu belirterek, üst geçişler ile birlikte toplam 309 bin 529 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. 2024 yılı Şubat sonunda hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,9 artış gösterdiğinin de altını çizen Uraloğlu, "Havaalanlarımız iç hatlarda 14 milyon 284 bin 212, dış hatlarda ise 15 milyon 202 bin 885 yolcuya hizmet verirken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 29 milyon 505 bin 779 yolcu havalimanlarımızı kullandı. Hizmet verilen yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 15,5 artarken, dış hatlarda yüzde 17, toplam yolcu trafiğinde ise yüzde 16,2 gibi önemli oranda artış yaşadı" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde havalimanlarında taşınan yük ve kargo miktarının ise iç hatlarda 125 bin 10 ton, dış hatlarda 537 bin 343 ton olmak üzere toplamda 662 bin 353'e ulaştığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı 11,8 milyon yolcu taşıdı

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda iki aylık sürede iç hatlarda 17 bin 497, dış hatlarda 61 bin 552 olmak üzere toplamda 79 bin 49 uçak trafiğine ulaşıldığını kaydetti. İlk iki ayda İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 2 milyon 423 bin 993, dış hatlarda ise 9 milyon 352 bin 832 yolcu olmak üzere 11 milyon 776 bin 825 yolcunun kullandığını ifade eden Uraloğlu, "2024 yılı Şubat sonunda hizmet verilen yolcu sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre toplam yüzde 9 artış yaşadı" dedi.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iki aylık sürede 37 bin 804 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirerek, yolcu sayısının iç hatlarda 2 bin 930 bin 774, dış hatlarda 3 milyon 403 bin 604 olmak üzere toplamda 6 milyon 334 bin 378'e çıktığını açıkladı. Uraloğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şubat sonu itibarıyla iç hat yolcu trafiğinin yüzde 18, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 25 olmak üzere toplam yüzde 22 artış gösterdiğini kaydetti.