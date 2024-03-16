16 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de "İş Dünyası ve Kanaat Önderleri Buluşması" ile Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu açılışına katılacak, AK Parti Pertek Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, Elazığ'da iftar programı ile "İş Dünyası Buluşması"na iştirak edecek.

(Tunceli/12.30/14.00/15.30/Elazığ/18.00/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yeşil Fatih Projeleri Tanıtım Etkinliği"ne, "Tozkoparan 2'nci Etap ve Şişecam Evleri Anahtar Teslim Töreni"ne ve "5126 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/12.00/14.00/16.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi'de esnafı ziyaret edecek, kültür merkezi açılışına katılacak, hastane inşaatında incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/13.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta esnaf ziyaretlerinde bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Uşak/15.45/19.17)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u teknoloji dünyasının merkezi haline getirecek "Terminal İstanbul'un Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/13.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BEST Botanik, BAYÇİKOOP ve Bayındır Belediyesini ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile "Tarım Buluşması" gerçekleştirecek, Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) arazi incelemesi yapacak, Tire Süt Kooperatifi OSB'de fabrika ziyaretinde bulunacak, çiftçiler ile buluşacak, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın tarım lansmanı ve iş dünyası ile iftar programlarına iştirak edecek.

(İzmir/10.30-19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Olympos Karşılama Merkezi açılışına katılacak, Kumluca'da turizmcilerle, Kemer'de otel işletmecileriyle bir araya gelecek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kemer Atık Su Arıtma Tesisi Açılış Töreni" ile "Rahman Şeker Proje Tanıtım Töreni"ne iştirak edecek.

(Antalya/11.00-17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bolu Valiliğini ziyaret edecek, yatırım değerlendirme toplantısına iştirak edecek, Boluspor yönetimi, ASKF ve sporcularla buluşacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Ümraniye Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi Açılış Töreni" ile "Bahçelievler Karadeniz STK'leri Geleneksel İftar Buluşması"na katılacak.

(Bolu/11.00/12.00/13.30/İstanbul/16.30/18.45)

2- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasına; Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir, Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor ve Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Antalya/13.30/Ankara/16.00/Adana/İstanbul/20.30)

3- Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında; Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK ve Göztepe-Ankara Keçiörengücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/Çorum/16.00/İzmir/20.30)

4- TFF 2. Lig gruplarında 31. hafta toplam 2, TFF 3. Lig gruplarında 24. hafta toplam 6 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Türk Telekom-TOFAŞ, Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/15.30/Muğla/18.00/İstanbul/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası başlayacak; Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol, Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi ve ÇBK Mersin-Emlak Konut maçları yapılacak.

(Hatay/14.00/Ankara/14.00/16.00/İstanbul/15.00/Kocaeli/16.00/Mersin/18.00)

7- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 26. ve lig etabının son hafta mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe Opet-Çukurova Belediyespor ve PTT-Eczacıbaşı Dynavit maçları yapılacak.

(İstanbul/17.00/Ankara/20.00)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta maçlarının tamamı yapılacak. Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Brand Group Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara-Hatay Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Develi Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor-Arkas Spor müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/17.00/Antalya/İstanbul/14.00/Ordu/Kayseri/15.00/Balıkesir/16.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 19. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/14.00)