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Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi

Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Mart 2024 00:20, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 00:43
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Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi

Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e yükseldi. Kredili mevduat hesabı faizi de yüzde 5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası (TL) mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Son günlerde ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yaşanan artış sonrası nakit avans için uygulanan faiz oranı, ihtiyaç kredisi faiz oranına göre düşük kalmıştı. Yapılan değişiklikle farklılık giderilirken, söz konusu oranlar bugünden itibaren geçerli olacak.

- Bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi

Merkez Bankasının bankalara gönderdiği uygulama talimatı ile gerçek ve tüzel kişiler için uygulanan TL payı hedefleri de güncellendi.

Buna göre, bankaların tüzel kişi TL payı için aylık artış hedefi getirildi. Daha önce tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi bulunmuyor ve 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması gerekiyordu.

Ayrıca, bankaların TL payı seviyelerine göre farklı olarak belirlenmiş olan gerçek kişi TL payı aylık artış hedefleri güncellendi ve hedeflerin sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı artırıldı.

Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

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