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Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'ne (BİSAM) göre şubat ayında açlık sınırı 16 bin 100 lira, yoksulluk sınırıysa 55 bin 691 lira oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 16 Mart 2024 07:27, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 07:21
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Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı

BİSAM, Şubat 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı.

Buna göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira oldu. Bu, yalnızca gıda için gereken minimum tutar. Diğer giderlerin de hesaplandığı yoksulluk sınırı ise 55 bin 691 liraya yükseldi.

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile diğer masrafları için 25 bin 568 lira gerekiyor.

Türkiye'de bu yıl asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanacak ve yıl içinde ikinci zam gelmeyecek.

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