Bakan Yerlikaya: Terör ve terörün tüm türleriyle azimle mücadele ediyoruz

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
Bakan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
AK Parti, 3 büyükşehir için yaptırdıkları son anketi açıkladı
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
'Emekli kart' yolda: Kimler yararlanacak? İşte destek paketi
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
DMM'den, 'kura müdahale olacak' iddialarına açıklama
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
Sakarya'da durdurulan tırda 700 kilo at ve eşek eti ele geçirildi
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
21 ilde 'SİBERGÖZ-26' operasyonu: 75 gözaltı
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
İsrail bir kez daha yardım bekleyen Filistinlileri vurdu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya: Terör ve terörün tüm türleriyle azimle mücadele ediyoruz

Bakan Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz. Önlüyoruz, önleyemediğimizi yakalayıp adalete teslim ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 07:45, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 07:24
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Terör ve terörün tüm türleriyle azimle mücadele ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile Gaziantep Hemşehri Sahuru programına katıldı.

Programda konuşan Yerlikaya, Bakanlık olarak gece gündüz demeden Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirterek, yapılan faaliyetleri anlattı.

Büyük bir ekiple ülkenin dört bir yanında mücadele verdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Terör ve terörün tüm türleri, uyuşturucu tacirleri, organize suç örgütleri, şehir eşkıyaları, zehir tacirleri, düzensiz göç gibi kanunun tanımlamış olduğu tüm suçlarla aynı anda, aynı şiddetle, aynı cesaret ve azimle mücadele ediyoruz. Önlüyoruz, önleyemediğimizi yakalayıp adalete teslim ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilik anlayışına dikkati çeken Yerlikaya, "Gerçek belediyeciliği ülkemize, gönül dünyamıza, dünyaya kim gösterdi? Gerçek belediyeciliği, hesabi olmayan hizmeti bu millete Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bize ve bizden sonraki genç nesillere örnek oldu. Konya'ya, gazi şehre ve tüm şehirlerimize örnek oldu. Dünya örnek aldı. Allah rızası ve sizlerin duası büyüdü ve 22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, belediye seçimlerinin ülkenin geleceği için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Tarihi bir fırsat var"

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'un tecrübeleri ve vizyonuyla bu görevi layıkıyla başaracağını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Şehrin emini, 5 yıl boyunca sizi gözetecek, ayrım yapmayacak, riyakarlık yapmayacak, sorunları çözerken yanında az kişi bile kalsa doğru olduğuna inandığında kavga yapacak, bu şehrin hayrına olan işlerin peşinde koşacak, sadece İstanbul diyecek, her anınızda sizinle birlikte olacak. Ben böyle birini tanıyorum; Murat Kurum. "

Yerlikaya, Kurum için, "Bakın tarihi bir fırsat var. Bu iyi bilen, genç, dinamik biri. Allah rızasının ne anlama geldiğini, hata yaptığı zaman 'Özür dilerim, helallik dilerim.' demeyi bilen biri. Böyle bir kardeşimiz huzurunuza geldi ve herkesi kuşatıyor." diyerek seçimlerde destek istedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber