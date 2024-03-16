Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
Hafta sonu planı yapanların dikkat etmesi gereken verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü paylaştı, 16-17 Mart hava durumu belli oldu. Sağanak ve kar yer yer kuvvetli olacak, öte yandan toz taşınımı ve çığ uyarısı da geldi. İşte detaylar...
Meteoroloji hafta sonu hava tahminlerini paylaştı, 16-17 Mart tarihlerinde sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Ege kıyılarında hava açık, iç kesimlerde yağmurlu, doğuda ise kar yağışlı olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Bugünün ve yarının haritalı hava durumu tahminleri...
KAR VE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öte yandan Bitlis ve Siirt çevrelerindeki yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı