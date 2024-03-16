Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji hafta sonu hava tahminlerini paylaştı, 16-17 Mart tarihlerinde sağanak ve kar beklenen iller belli oldu. Ege kıyılarında hava açık, iç kesimlerde yağmurlu, doğuda ise kar yağışlı olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Bugünün ve yarının haritalı hava durumu tahminleri...

KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Öte yandan Bitlis ve Siirt çevrelerindeki yağışın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi var. Yurdun güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı