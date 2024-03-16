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Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı

İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, düzenlenen 'KARTEL-6' operasyonu kapsamında İzmir'de yakalandı. Emiri'nin de aralarında bulunduğu 4 örgüt üyesi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 09:01, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 09:02
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Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığını, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandığını ifade etti.

Operasyonda 120 bin dolar, 80 bin avro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat ve 15 şirket, 10 araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek. Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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