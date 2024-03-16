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Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadıklarını ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdikleri desteği teyit ettiklerini bildirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Mart 2024 10:28, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 10:29
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Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını yineledi

Bakanlık, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 10'uncu yılı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Rusya tarafından 10 yıl önce 16 Mart'ta düzenlenen gayrimeşru referandumla, uluslararası hukuka aykırı şekilde ilhak edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yarımadanın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya, 16 Mart 2014'te düzenlenen gayrimeşru referandumla Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ilhak etmişti.

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