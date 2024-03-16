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BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak

Hükümet emeklilik sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl seçim öncesi vaat edilen Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adım atılıyor. Düzenlemenin hayata geçirilmesi ile 1 milyon kişi erken emekli olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mart 2024 10:43, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 10:35
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BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl seçim öncesi Bağ-Kur'lulara prim eşitleme vaadi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı. Yüzbinlerce esnaf çıkacak kararı dört gözle beklerken, düzenlemeye ilişkin somut adım atılıyor.

BAKAN IŞIKHAN: YERİNE GETİRECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "BAĞ-KUR'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." demişti.

1 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Bağ-Kur'luların heyecanla beklediği prim eşitlemesi gerçek oluyor. Konu hakkında çalışmalara başlayan hükümet somut adım atmaya hazırlanıyor. Söz konusu düzenleme ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 binden 7 bin 200'ye indirilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu faydalanacak. Böylece 1 milyon kişi erken emekli olacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Düzenleme kapsamında, küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi hedefleniyor. Ancak, küçük esnaf kategorisine hangi işletmelerin gireceği, henüz hazırlanacak olan kanun teklifiyle netlik kazanacak. Bu konuda konuşulan kriterler arasında 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

ERKEKLER 60, KADINLAR 58

Düzenleme kapsamına girecek olan BAĞ-KUR'lular, 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında ve diğer koşulları da sağladıklarında emekli olabilecekler. Eğer reform tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek BAĞ-KUR'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecekler. 3.5 yıl içinde BAĞ-KUR'dan SSK'ya geçenler de 7200 günü tamamlamışlarsa BAĞ-KUR kapsamında emekli olabilecekler.

Düzenlemeyle birlikte yaş şartının da göz önüne alındığı, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların prim gün şartının bin 800 gün azalacağı belirtiliyor. Ancak, bu kişilerin emekli olabilmeleri için 7 bin 200 prim gününü tamamlamalarının yanı sıra belirlenen yaş şartını da karşılamaları gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar, sigortalılık başlangıç tarihlerine göre belirlenen yaş şartını doldurmuşlarsa emekli olabilecekler.

Bu düzenleme, son 3.5 yıl içinde SSK'lı çalışma durumunu ortadan kaldırarak, daha esnek bir emeklilik imkanı sağlayacak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacakları kurumu belirleyecek olan düzenleme, son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazlasını hangi statüde gerçekleştirdiyse o statüden emekli olmalarını sağlayacak. Bu gelişmelerle birlikte, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle BAĞ-KUR'lular arasında emeklilikle ilgili süreçlerde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek BAĞ-KUR'luların da prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. BAĞ-KUR'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte BAĞ-KUR'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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