Fenerbahçe marşının unutulmaz sesi Nesrin Sipahi hayatını kaybetti

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı olan Nesrin Sipahi hayatını kaybetti. 89 yaşında yaşamını kaybeden Sipahi, aynı zamanda "Yaşa Fenerbahçe" marşının unutulmaz seslerinden biriydi. Acı haberi Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini ifade etti.

NESRİN SiPAHİ KİMDİR?

Nesrin Sipahi 29 Ekim 1934 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik eğitimine klasik batı müziği ve şan dersleri alarak başladı. Klasik Türk müziğine olan yeteneği fark edilince ise büyük bestekar Şerif İçli'den dersler aldı. İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılırken, açılan sınava girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. Radyoda Ferit Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedii Yönetken, Suphi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güyer gibi, dönemin büyük hocalarıyla çalıştı. İlk plağı "Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım" isimli ilk plak çalışması, 1957 yılında Odeon Plak Şirketi'nden çıktı.

1965 yılında Tamer Yiğit'le başrolünü paylaştığı "Kalbimdeki Serseri" isimli müzikal filmde oynadı. 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'na ait Yaşa Fenerbahçe'yi söyledi.

1965 tarihli yönetmenliğini Ülkü Erakalın'ın yaptığı Veda Busesi adlı filmde kullanılan şarkıları Nesrin Sipahi seslendirdi. Başrollerini Türkan Şoray ile Tunç Okan'ın paylaştığı filmde kullanılan Veda Busesi başlıklı Yusuf Nalkesen bestesi şarkı, satış rekoru kırarak Sipahi'ye Altın Plak Ödülü kazandırdı.

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanı verildi. Uzun yıllar gazinolarda assolistlik de yapan sanatçı, müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Nesrin Sipahi, ödülünü 9 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.