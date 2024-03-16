'180 ülkede, 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor'

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Bakan Tekin: 1 milyon 100 bin kişilik bir orduyuz
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
Ankara BB Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
MEB'in Türkçe Dört Beceri Sınavı uluslararası geçerliliğe kavuştu
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıtta YKS puan şartı geldi
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
Bakan Bolat'tan 'milli gelir' vurgusu: 1 trilyon 119 milyar dolara çıktı
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
AJet'ten 299 liraya yurt içi indirimli bilet kampanyası
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Et fiyatları için kötü haberi açıkladılar
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Bakan Şimşek: Ülke tarihinin en yüksek Euro ihracı gerçekleşti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Altına talep patladı, Darphane çift vardiyaya geçti
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Kredi kartlı işlemlerde yeni rekor
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Merkez Bankası anketi açıklandı: İşte dolar, enflasyon ve faiz beklentisi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'180 ülkede, 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor'

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türk dizilerinin 180 ülkede 1 milyara yakın izleyicisi olduğunu söyledi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2024 14:24, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 14:25
Yazdır
'180 ülkede, 1 milyara yakın insan Türk dizilerini seyrediyor'

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Atatürk Kültür Merkezi'nde dizilerin idari ve uygulayıcı yapımcıları ile bir araya geldi.

İstanbul'da dizi çekim süreçlerinde sahada yaşananların ve çözüm yöntemlerinin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantının ardından konuşan Güven, "İstanbul her zaman bizim değişmeyen başrolümüzdür." dedi.

Çekimler sırasında dizi ekiplerinin ve mahalle sakinlerinin bazı sorunlar yaşadıklarını belirten Güven, bütün bu sorunlara hep birlikte çözüm bulmak, dizi çekim ekiplerinin işini kolaylaştırırken şehrin gündelik hayatını etkilemeyecek, huzuru bozmayacak çalışma yöntemleri üzerinde yoğunlaştıklarını ifade etti.

Bu çalışmalar için ilk görüşmelerine dizilerin uygulayıcı ve idari yapımcılarıyla başladıklarını söyleyen Güven, dizilerin her hafta aynı mekanlarda düzenli olarak çekim yaptıklarını ve bu çekimlerin aylarca hatta bazen yıllarca sürdüğünü kaydetti. Türk dizilerinden gurur duyduklarını ifade eden Güven, "Tam 180 ülkede 1 milyara yakın insan bu dizileri seyrediyor. Bu dizilerin büyük bir çoğunluğu İstanbul'da çekiliyor." dedi.

Sinema filmlerinin yapım tasarımlarını yapanlarla da bir araya geleceklerini belirten Sinema Genel Müdürü Birol Güven, onların karşılaştıkları zorlukların daha farklı olduğunu dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber