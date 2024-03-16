Alüminyum fabrikasında üzerine malzeme sepeti düşen işçi öldü
Sakarya'daki alüminyum fabrikasında meydana gelen olayda, üzerine malzeme sepeti düşen 24 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 14:50, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 14:52
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda, edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.
Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Öte yandan, yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci'nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.