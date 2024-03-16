Tesla'dan bazı araç modellerine zam

Elektrikli otomobil devi Tesla, ABD'de Model Y fiyatlarına zam yaptı.

Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'da tüm Model Y fiyatlarının bin dolar artacağı belirtildi.

Şirket, mart ayında da arkadan çekişli ve uzun menzilli Model Y araçlarının fiyatlarını bin dolar artırmıştı.

Tesla, yaklaşık bir ay önce Avrupa ve Çin'deki fiyatları düşürmüştü