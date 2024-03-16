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'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'

Yerel seçime 15 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim mesajlarını vermeye devam ederken 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacaklarını dile getirdi. Özgürlük ortamının kendilerine altın tepside sunulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi bedellerle elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 15:37, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 15:38
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'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum mitinginde konuştu.

Erzurum'a 21 yılda 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçime ilişkin de mesajlar verdi.

31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum mitinginde 40 bin kişinin katıldığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 67, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 74 oy oranıyla verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum.

Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki dadaş farkını yine gösterdi, dadaş vefasını yine gösterdi, dadaş sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor yerine ulaşıyor. Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne göz dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut.

Bugün meydanda 40 bin kişi var. 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız.

173 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI

Erzurum'a 21 yılda güncel rakamlarla 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 3 bin 914 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Yurt binaları yaptık. 73 spor tesisi inşa ettik. 20 bin kişi kapasiteli modern bi stat kazandırmak için çalışmalara başladık.

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. 10 bin 17 konutu hak sahipleirne teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz. Aziziye'de kentsel dönüşüm projesinde yaşanan gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Erzurum'u depreme dayanıklı şehir haline getirmekte kararlıyız.

Erzurum Havalimanı'nı yolcu sayısı yılda 1 milyonun üzerine çıktı. İstihdamı desteklemek için Erzurumlu işverenlerimize 2 milyar lira prim teşviği verdik. Bütün ilçelere doğalgaz arzını sağladık.

31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içinde çok daha fazlasını eklemek istiyoruz. Hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi için çok güçlü destek bekliyoruz.

6'lı MASAYA TEPKİ

Cumhur İttifakı ve AK Parti, bu milletin kökü peygamber efendimize ve milletimizin binlerce yıllık tarihine uzanan bir medeniyet davasının bugünkü temsilcileridir. Bizim talip olduğumuz tek miras işte bu medeniyet davasının mirasıdır.

Milletimizin bu kutlu davasının birilerince pazarlık masalarında meze yapılmasına gönlümüz razı gelmez. Üzüntümüz kazanarak davasına katkısa bulunmak yerine sırf pazarlıkta el yükseltmek için kaybettirme anlayışıyla 6'lı masalara oturanlaradır.

Özgürlük ortamı bize altın tepside sunulmadı. Hangi bedellerle elde edildiğini milletimiz gayet iyi biliyor.

Tek parti faşizmi kalıntısı zihniyet, terör örgütü uzantılarıyla el ele vererek pusuda beklediğini her fırsatta ispatlıyor.

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