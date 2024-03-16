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Mansur Yavaş: Yolsuzluğa izin vermedik

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında çalışmaları devam ediyor. Yavaş, belediye yönetimine yolsuzluğa izin vermediklerinin altını çizerek "Geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı." dedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlıklarını açıklamasına ilişkin de konuşan Yavaş, "Sonunda olması gerektiği gibi açıkladı. Yorum yapamıyorum şu an. Bu mal varlıklarını incelemeden yorumlayamam." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 16:17, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 16:19
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Mansur Yavaş: Yolsuzluğa izin vermedik

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle'de Şentepe Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri'nin açılışına katıldı.

Yavaş, belediyenin doğumdan ölüme kadar insanın her türlü derdiyle ilgilenmek manasına geldiğini belirterek, "Dolayısıyla bir çocuğun doğduğundan itibaren yaşaması, sağlıklı büyümesi, eğitim alması hepimizin derdidir. Bu nedenle biz, 'Herkes eşit şartlarda okusun' diye destek alan ailelere her türlü desteği veriyoruz; ulaşım desteğinden beslenme desteğine kadar. İş dünyasına da destek veriyoruz. Hep beraber bir pandemi yaşadık. Pandemide herkes kapandığı zaman esnaf ne yapacak? Yanında çalışanlar ne yapacak? Allah'a çok şükür öyle bir dayanışma örneği sergiledik ki, öyle bir liderlik sergiledik ki Ankara'da hiç kimseyi mağdur etmeden bu günlere geldik." ifadelerini kullandı.

"İSRAF DA YOLSUZLUK DA KUL HAKKIDIR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde yolsuzluğa izin vermediklerini belirten Yavaş, "Bugün destek alan aileler varsa, bunun en büyük sebebi kamu yaratıcılarının yolsuzluk ve israf yapmasıdır. Bu nedenle biz, geldiğimizden itibaren bütün ihalelerimizi açık yaptık. Yaptıklarımızın maliyetini astık sayfamızda kuruşu kuruşuna her şey yazılı. Ankara'nın girişinde, çıkışında kapılar var. Bugünkü maliyeti 350, 400 milyon lira. Kimse kullanmıyor ve estetikten yoksun. 'Biz yaptık oldu' düşüncesiyle yaptıkları bir şey; ama görüyorsunuz Yenimahalle'ye yapılanların hepsi mutlaka ve mutlaka içinde insan olan, insana yarayan projeler. Bizler sonuçta sizlerin parasını kullanıyoruz. Bunu israf edersek de yolsuzluğa izin verirsek de bu kul hakkıdır." diye konuştu.

"Sizin karşınıza gelirken bizi destekleyenlerin ve kendimizin başını öne eğecek hiçbir şeyin içerisinde olmadık." ifadelerini kullanan Yavaş, "Dolayısıyla bunları sizin takdirinize bırakıyoruz. İnşallah bir 5 yıl daha aynı şekilde şeffaf hesap verebilir bir anlayışla Ankara'mıza hizmet etmek istiyoruz." dedi.

"YORUM YAPAMAM"

Yavaş, programın ardından basın mensuplarının AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok'un mal varlığını açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Yavaş, "Evet, sonunda olması gerektiği gibi açıkladı. Yorum yapamıyorum şu an. Bu mal varlıklarını incelemeden yorumlayamam." dedi.

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