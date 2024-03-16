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Etlik Şehir Hastanesi'nde 1,5 yılda 27 böbrek nakli yapıldı

Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmete açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, bugüne kadar gerçekleştirdiği 27 organ nakliyle, böbrek nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 19:34, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 18:37
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Etlik Şehir Hastanesi'nde 1,5 yılda 27 böbrek nakli yapıldı

Hastanenin Nefroloji Kliniği Sorumlusu ve Transplantasyon Ünitesi Nefroloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Deniz Aylı, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkati çekti.

Türkiye'de şu anda 80 bin civarında hastanın böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisiyle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Aylı, bu hastaların sağlığına kavuşabilmesi için en ideal tedavinin böbrek nakli olduğunu vurguladı.

Aylı, "Ülkemizde kadavradan organ bağışının düşüklüğü nedeniyle şu anda 25 bin civarında böbrek yetmezliği bulunan hastamız, kadavradan nakil bekleme listesinde yer alıyor." ifadesini kullandı.

Buna karşılık Türkiye'nin canlıdan böbrek nakillerinde dünyada ilk üçte yer aldığını aktaran Aylı, "Hastanemiz Transplantasyon Ünitesinde şu ana kadar 27 böbrek nakli gerçekleştirdik. Bu nakillerin 22'si canlıdan, 5'i kadavradan organ bağışıyla yapıldı. Nakillerin tamamı başarılı geçti, hastalarımızın böbrek fonksiyonları normal ve sağlıkla yaşamlarını sürdürüyorlar." diye konuştu.

"Kadavradan organ bağışı sayılarının artırılması çok önemli"

Prof. Dr. Aylı, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artmasının önemine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadavradan organ bağışı sayılarının artırılması çok önemli. Ülkemizde bu oran yüzde 20 düzeyinde. Dünyada organ nakillerinin yüzde 70'i kadavradan, yüzde 30'u canlıdan yapılıyor. Böbrek veya diğer organ nakillerini teşvik etmek amacıyla lütfen organ bağışında bulunalım."

"Böbrek nakillerinde, verici ameliyatlarını kapalı yöntemle yapıyoruz"

Genel Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve Transplantasyon Ünitesi cerrahlarından Doç. Dr. Birkan Birben de "Hastanemizdeki canlı vericili böbrek nakillerinde, verici ameliyatlarını kapalı yöntemle yapıyoruz. Hastalarımızın 12'sinin nakillerini bu yıl yaptık, çoğunu taburcu ettik. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor." bilgisini paylaştı.

Birben, nakil olan hastaların diyabet, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları nedeniyle böbrek yetmezliği yaşadığını, nakillerin farklı branşlardan uzmanların yer aldığı ciddi bir ekip çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda organ bağış oranı yüzde 16

Dünya genelinde yılda 80 bin-90 bin civarında böbrek nakli yapıldığına işaret eden Birben, şunları kaydetti:

"Ülkemizde Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023'te ortalama 3 bin 500 civarında böbrek nakli yapıldı. 2024'ün şu ana kadar olan verilerine göre de yaklaşık 750 böbrek nakli gerçekleştirildi. Dünya genelinde böbrek nakillerinin büyük bölümü kadavradan oluyor. Ülkemizde 2023 verilerine göre, beyin ölümü gerçekleşen hasta gruplarının yüzde 16'sında organ bağışı söz konusu."

"Şu an çok iyiyim, enerjim de yerine geldi"

Eşinden şubat ayında yapılan operasyonla böbrek nakledilen 49 yaşındaki Selma Laçin ise kendini çok iyi hissettiğini vurguladı.

Laçin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Eşim seve seve verdi bana böbreğini. Buradaki doktorlarıma çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldular. Nakilden önce haftada üç gün diyalize gidiyordum, çok yorgun, bitkin bir şekilde eve dönüyordum. Özel gereksinimli bir çocuğum var, onunla ilgilenmekte de sorun yaşıyordum. Şu an çok iyiyim, enerjim de yerine geldi."

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