Depremde hasar görmüştü: Tarihi Hatay Valiliği binası yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay Valiliği'nin tarihi binasının yıkımı gerçekleşti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2024 19:44, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 19:46
İnşasına 1927 yılında başlanan ve 1928'de tamamlanan tarihi Hatay Valiliği binası, özgün haline sadık kalınarak 2011 yılında onarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan tarihi bina, ekipler tarafından tamamen yıkıldı.
Öte yandan, 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 63'üncü vilayet olarak katılma kararını oy birliği ile tarihi binada almıştı.