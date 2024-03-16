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Emeklilerin bayram ikramiyesi o tarihte ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuştu. Erdoğan, Gazze'de insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi de açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2024 21:16, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 21:17
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Emeklilerin bayram ikramiyesi o tarihte ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de insani dram yaşandığını ve Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik edildiğini söyledi.

Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi de açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu an Gazze'de kelimelerin kıfayetsiz kaldığı büyük bir insani dram yaşanıyor. Gazze'de işgal edilmiş Filistin topraklarında insanlık adına utanç verici günlere şahitlik ediyoruz.

Milletimizin Gazze'ye ve diğer mazlum coğrafyalara yardımlarını artırdığını görmekten memnuniyet duyuyorum.

Çalışma hayatını henüz çok genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığının hakkıyla almanın öneminin farkındayız.

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak.

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