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Marmaray İstasyonu'nda kadın çalışana bıçaklı saldırı: Yüzüne 40 dikiş atıldı

Kadıköy, Göztepe Marmaray İstasyonu'nda görevli Gülnihal K. (34), aynı istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. O anlar istasyonun güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yüzünden bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kadına 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mart 2024 23:10, Son Güncelleme : 16 Mart 2024 23:14
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Marmaray İstasyonu'nda kadın çalışana bıçaklı saldırı: Yüzüne 40 dikiş atıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Göztepe Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi.

İddiaya göre, istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A. (36), yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K'nin (34) yanına yaklaştı.

O sırada Çetin A, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Karadereli'nin yüzüne 40 dikiş atıldığı öğrenildi.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri Çetin A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Çetin A'nın emniyetteki sorgusunda Gülnihal K'ye kin beslediği, olayı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenilirken, Aktay'ın farklı suçlardan 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

İstasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin A'nın yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal K'ye bıçakla saldırması istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin A'nın güvenlik görevlisi Gülnihal Karadereli'nin yanına yaklaşarak bıçakla saldırdığı görülüyor.

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