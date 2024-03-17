Aydın'da iki otomobil çarpıştı: Özel okul öğretmeni öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 07:10, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 07:40
Esra Uygur idaresindeki 09 AFB 125 plakalı otomobil, Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşı yönden gelen sürücüsü henüz bilinmeyen 09 D 6020 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Uygur, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Uygur'un özel bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.