Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde, kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli ile Mehmet P. (24) arasında kavga çıktı. Kavgada Mehmet P'yi silahla vuran şüpheli olay yerinden kaçtı.

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