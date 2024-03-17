İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
Önce öğretmenler oynadı
Önce öğretmenler oynadı
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış

Yerel seçimlerde sadece İstanbul'da değil, 3 ilde daha başa baş yarış bekleniyor. Yalova Giresun ve Karaman'da bir oy bile çok önemli.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mart 2024 07:51, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 07:53
Yazdır
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış

Yerel seçimlerin en çekişmeli yarışının yaşandığı İstanbul'un yanı sıra Yalova, Giresun ve Karaman'da da çok küçük farklarla seçimin sonuçlanması bekleniyor.

1 OY DAHİ ÖNEMLİ

2014 ve 2019 mahalli idareler seçiminde, Yalova'da Türkiye'nin en bıçak sırtı yarışı gerçekleşmişti. 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde de benzer bir yarışın yaşanması bekleniyor. 2019 seçimlerinde CHP'nin adayı 613 farkla seçimi kazanmıştı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde ise Yalova'da iki aday arasında sadece bir oy fark olunca, itiraza konu olan seçimler, YSK kararı ile yenilenmişti. 1 Haziran 2014 yılında ikinci kez yapılan seçimde, CHP'nin adayı Vefa Salman, 200 oy farkla başkanlığı elde etmişti.

AK Parti ve CHP'de yapılan anketlerde bu seçimlerde de Yalova'da yine kafa kafaya geçecek bir yarış olacağı sonucu çıkıyor. 2019'da seçimi kıl payı kaybeden AK Parti, Yalova'da Mustafa Tutuk ile yarışa giriyor. Tutuk, CHP'li Vefa Salman'ın hakkındaki yolsuzluk, görevi ihmal ve usulsüzlük suçlamaları sebebiyle görevden alınması sonrasında, Belediye Meclisi kararı ile Yalova Belediye Başkanı seçilmişti. CHP ise bu kez eski il başkanı ve 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olan Mehmet Gürel'i Yalova'da yarışa sokuyor.

GİRESUN'DA SONUÇLAR NE OLACAK?

Öte yandan Yalova'ya benzer bir yarışın Giresun'da da yaşanabileceği belirtiliyor. 2019'da Giresun'da ipi AK Parti göğüslemişti. Sonrasında CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayılmış, ancak sonuç değişmemişti. AK Parti Giresun'da seçimi 319 oy farkla kazanmıştı. AK Parti; Giresun'da mevcut başkan Aytekin Şenliklioğlu'nu, CHP ise 2019'da kıl payı kaçırdığı seçimler için bu kez Fuat Köse'yi aday gösterdi.

KARAMAN'DA AK PARTİ MHP ADAYLARI BAŞA BAŞ

Karaman'daki yarışın ise AK Parti ve MHP arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde MHP'nin adayı 1.000 civarında bir oy farkı ile AK Parti adayını geride bırakmıştı. Bu seçimlerde MHP mevcut belediye başkanı Savaş Kalaycı'yı, AK Parti ise Karaman eski Milletvekili Mevlüt Akgün'ü aday gösterdi. Yapılan anketlerde AK Parti ve MHP adayı yine başa baş görünüyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber