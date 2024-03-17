Devletten dönüşüme destek: 2,5 milyon liraya 180 ay vade imkanı

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde 6,5 milyon dönüştürülmesi gereken konut bulunuyor. Bunların 600 bini acil olmak üzere; 1,5 milyonu İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'un ardından dönüşüme en acil ihtiyacı olan şehirlerin başında İzmir geliyor. İzmir'de dönüşüm bekleyen konut sayısı ise 180 bin civarında. Konut yoğunluğu, eski yapı stoku ve fay hattı haritası incelendiğinde; deprem bölgesi dışında; Ankara, Manisa ve Tekirdağ gibi şehirler de risk teşkil ediyor. Hükümet 2012 yılından bu yana dönüşüme devam ediyor. Bugüne kadar 3 milyon 250 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tamamlandı. 450 bin civarında iş yeri ve konutun dönüşümü de sürüyor.

ERDOĞAN'IN BAŞARISI

Dünyada örneği olmayan kentsel dönüşüm rüzgarı 2012 ülkemizde yılında başlatıldı. O dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İktidarı kaybetme pahasına yapacağız' dediği kentsel dönüşüme start verdi. Türkiye'nin birçok şehrinde dönüşüm güçlendirme çalışmaları yapıldı. O günden bugüne Türkiye'de; Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremleri yaşandı. Yaşadığımız bu felaketler 12 yıl önce başlatılan dönüşüm sürecinin ne kadar doğru olduğunu bize göstermiş oldu. Hükümet ve ilgili bakanlıklar 12 yıl önceki gibi, aynı istek ve azim ile dönüşüme devam ediyor. Hatta dönüşüm çalışmalarına farklı destekler de eklendi. Bu haftaki sayfamızda hükümetin kentsel dönüşüm için sağladığı 'muhteşem' destekleri işleyeceğiz.

2,5 MİLYON LİRAYA 180 AY VADE İMKANI

Geçen hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, beş şehri içine alan önemli bir dönüşüm kredisi paketini açıkladı. Pilot il olarak İzmir'in seçildiği proje doğrultusunda; 2,5 milyon liraya varan kredi desteği aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verileceği belirtildi. Yapılan açıklamada dönüşüm kredisinin İzmir, İstanbul, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ'daki riskli yapıları kapsayacağı ifade edildi. Ayrıca başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacağı ifade edildi. Dünya Bankasından temin edilen bu kredi, dönüşüm için büyük önem taşıyor. Vatandaşların bu projelere ilgi göstermelerinde fayda var.

DEPREM BÖLGESİNDE TESLİMAT SÜRÜYOR

6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadık. 11 şehrimiz etkilendi. 14 milyon insan maddi manevi zarar gördü. 680 bin bin konut, 170 bin civarında da iş yeri yıkıldı. Maddi hasar 104 milyar dolar olarak açıklandı. Hükümet dünyada örneği görülmemiş bir hız ile kolları sıvadı. Depremin üstünden bir ay geçmeden yeni konutların temeli atıldı. Bir senenin sonunda 46 bin konut teslim edildi. Her ay ayrı ayrı 75 bin konut teslim edilecek şekilde 300 binden fazla konutun yapımı da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin Türkiye'ye maliyetini 104 milyar dolar olarak açıkladı.

DÖNÜŞÜM KREDİSİ 5 İLİ KAPSAYACAK

BANKALAR DA ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Hükümetin dönüşüm ile ilgili destekleri sürerken bankacılık sektörüne de büyük iş düşüyor. Dönüşüm kredilerinin hızla verilmesi, bürokrasinin azaltılması bu noktada çok önemli. Öte yandan konut satışlarını doğrudan etkileyen finansman probleminin de bir an önce çözüme kavuşması gerekiyor.

12 YILDA 3,2 MİLYON KONUT DÖNÜŞTÜ

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunuyor. Özellikle muhtemel bir İstanbul depremi yeni acıları beraberinde getirebilir. Tam bu noktada kentsel dönüşümün önemi ortaya çıkıyor. Hükümet bu konuda oldukça hassas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında ''İktidarı kaybetme pahasına yapacağız'' dediği kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 3,2 milyon konutun kentsel dönüşümü sağlanırken, sahada 450 bin konut için çalışmalar sürüyor. 2035 yılına kadar ise acil kodlu bütün yapılarda kentsel dönüşümün tamamlanması hedefleniyor.

"YARISI BİZDEN" FIRSATINI KAÇIRMAYIN

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarına destek için yeni kararlar geçtiğimiz ay

açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 23 Şubat tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek. Ayrıca hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. Kredi geri ödemeleri, geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ayda tamamlanacak. Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek. İnşaat yapımı için verilecek hibe

haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

İSTANBUL DEPREMİ TÜRKİYE'Yİ ETKİLER

Sektör temsilcileri muhtemel bir İstanbul depreminde faturanın ağır olacağını belirterek "Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal açıdan en önemli şehri olan İstanbul büyük bir depreme henüz hazır değil. Büyük bir felaket olur. Muhtemel bir depremde hayatta kalanlar dahi fonksiyonunu yitirecektir. Sahip olduğumuz imar planlarından sebep dar sokaklar, çarpık yapılaşmalar, muhtemel bir acil durumda arama kurtarmayı imkansız hale getirecektir. Muhtemel İstanbul depreminin Türkiye olarak yaşayabileceğimiz en büyük milli güvenlik meselesi olacağını düşünüyoruz. O açıdan kentsel dönüşümü bir an evvel gerçekleştirip, riskleri ortadan kaldırmalıyız. Kentsel dönüşüm her birimizin önceliği olmalı. Bizim yüzleşeceğimiz en büyük gerçek İstanbul depremi. Müteahhitler, STK'lar herkes bu işin içinde olmalı ve İstanbul özelinde bu sürecin en fazla 5-6 yıl içinde mümkünse dönüşümün tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz" diyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -