185 ülkenin savunmasında 'Made in Türkiye' var

Savunma sanayiiindeki başarısı dünyanın ilgisini Türkiye'ye çekiyor. Son yıllarda elde edilen bu başarı ihracat verilerine de yansıdı. 2023 yılında 5.5 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü satışı yapan Türkiye, 185 ayrı ülkeye 230 çeşit ürün sattı. Aynı stratejiyi 2024 yılında da sergilemek isteyen Türkiye yılın ilk iki ayında 633 milyon dolarlık savunma sanayi ihracatı yaptı. Bu satışlarda Avrupa, Afrika ve Asya kıtası ülkeleri başı çekiyor.

İHA EN İYİLER İÇİNDEYİZ

İnsansız hava aracında dünyanın sayılı üreticileri arasında bulunan Türkiye, ismini özellikle Ukrayna'ya satılan İHA'larla alanında duyurdu. TUSAŞ, STM ve HAVELSAN ve Baykar gibi firmalar 50 ülkeyle 770 İHA ihracatı sözleşmesi yaptı. Türkiye, 2023'te İHA ihracatından ise 1,8 milyar dolar gelir elde etti. Türkiye'nin İHA ihracatında Nijerya, Burkina Faso, Cibuti gibi pek çok Afrika ülkesi ilk sıralarda bulunuyor.

KARADA DA TÜRK DAMGASI

Havacılığın yanı sıra kara araçlarında da adından sıkça söz ettiren Türkiye, ZAHA, Kirpi, EREN ve Pusat gibi kara araçlarıyla rakiplerine meydan okuyor. 2023 yılında 40 ülkeye yaklaşık 4 bin 500 adet taktik tekerlekli araç ihracatı yapan Türkiye, ihracatından ise 500 milyon dolar gelir elde etti.

FİLOLARA 140 KATKI

Yakın zamanda TCG İstanbul, TCG Derya, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA gibi platformları envanterine katarak güçlenen Türk filosu, dost ve müttefik ülkelere de destek oluyor. Tank çıkarma gemisi, havuzlu çıkarma gemisi, karakol botları, hızlı müdahale botları ve lojistik destek gemisi, gibi deniz platformlarından 10 ülkeye 140 adet ihracat yapıldı.

GENİŞ ÜRÜN KATALOĞU

İhracat ayağını geniş yelpazede tutan Türkiye, Uzak Doğu ve Afrika ülkelerine 8 adet ATAK helikopteri ihraç etti. İki ayrı ülkeye Hürkuş ihracatı, 11 ülkeye bin 500 kamikaze drone ihracatı, 24 ülkeye yaklaşık bin 200 adet silah kulesi satışı yaptı.

ABD DE MÜŞTERİLER ARASINDA

2023 yılını ihracat anlamında dolu geçiren Türkiye, dünyanın her yerine ürün gönderdi. Avrupa'da, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İspanya, Belçika, Hollanda, Ukrayna, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıldı. Asya'da ise Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Filipinler, Malezya, Katar ve BAE'ye ürün satış başarısı gösterildi. Afrika'da ise ihracat potansiyeli yüksek olan Türkiye, Senegal, Tunus, Libya, Mali, Burkina Faso, Cibuti, Nijer, Çad, Tunus gibi ürün ihraç etti. Savunma sanayiinde en önemli üreticilerin başında gelen ABD ve Kanada'ya da Türkiye'den ürün ihracı gerçekleşti.

Canberk Doğan