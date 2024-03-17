İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
İkinci el otomobil satışları şubatta yüzde 35 arttı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
EPDK açıkladı: İşte güneşten para kazanma yöntemleri
Önce öğretmenler oynadı
Önce öğretmenler oynadı
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
Sadece İstanbul'da değil! Üç ilde daha başa baş yarış
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
'Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak' iddialarına açıklama
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Erdoğan'dan ek gösterge ve ikramiye açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Kurum: Kentsel dönüşümün siyaseti olmaz
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
'31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmek için çok çalışacağız'
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
O bölgeye dikkat! Deprem üretme zamanı yaklaştı...
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
'Öğretmenlere hakaret' iddiasına YSK'dan inceleme
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Naci Görür açıkladı! Olası İstanbul depreminden en çok etkilenecek yerler
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Kurum mu İmamoğlu mu? Seçime günler kala AK Parti'den İstanbul anketi
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
Sandığa 15 gün: Rakamlarla yerel seçim...
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
BAĞ-KUR prim eşitlemesinde 1 milyon kişi erken emekli olacak
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
İkinci el araçlarda yükselme trendi başladı mı?
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
Simitçiler, bakanlığın fiyat kararını yargıya taşıyor
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
'Karşılığı kalmamış bütün programları dönüştüreceğiz'
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Şubatta açlık sınırı asgari ücrete yaklaştı
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Türkiye'nin kararlı duruşu terör cephesini dağıttı
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Kredi kartıyla nakit avans çekiminde faiz oranı yüzde 5'e yükseldi
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyesine ulaştık
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Gençlik ve Spor Bakanlığında görev değişiklikleri
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu

Trafik sigortasından 12 milyar lira zarar eden sigorta şirketleri, en büyük zarar kalemi olan yedek parça ve işçilik maliyetleri ile kazaların artması üzerine poliçelere kota koydu. Acenteler "Kotamı doldurduğum için müşterime yüksek fiyat vermek zorunda kaldım. Poliçeye kasko ve iş yeri sigortasını da şart koşuyorlar" diyerek kendini savundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mart 2024 09:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 09:12
Yazdır
Trafik poliçelerine kota sınırı, fiyatları uçurdu

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekli'nin haberine göre; sigorta ve reasürans şirketleri, trafik sigorta poliçelerinden ciddi anlamda zarar ediyor. Sektörün tepe kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda, geçen yıl sigorta şirketleri trafik sigortalarından 12 milyar lira zarar etti. Bu alanda poliçe kesen 31 şirketin 24'ü zarar açıkladı. En fazla zarar, yedek parça ve işçilik maliyetleri ile kazaların artmasında görülünce sigorta şirketleri de trafik poliçesi kesmemek için acentelerine kota koymaya başladı. Acentenin belirlenen kotayı aşması durumunda şirketlerin yüksek teklif verdiği ortaya çıktı.

SİGORTALAMAKTAN KAÇIYORLAR

Normal şartlarda bir acentenin tüm poliçeler içinde trafik sigorta kesme oranı yaklaşık yüzde 40 iken, bugün bu rakam yüzde 20-25'lere kadar geriledi. Bunda ise şirketlerin 'yüksek fiyat sunması' ve 'riskli müşteri' gibi nedenler ön plana çıktı. Bugün birçok araç sahibi, trafik poliçe fiyatlarının yüksek oluşu ya da poliçe yaptıramamaktan şikayet ediyor.

YAPILAN DÜZENLEME YETMEDİ

İsmini vermek istemeyen bir sigorta acentesi, konuyla ilgili gazetemize şu açıklamayı yaptı: Pandemi öncesi tüm poliçelerimizin yüzde 40-45'ini trafik poliçeleri oluşturuyordu. Aslında bizim en fazla poliçe kestiğimiz alan bu. Ancak pandemi sonrası başlayan enflasyonist ortam, hasar tazminat oranlarını yukarı çıkardı. Dolayısıyla trafik poliçe fiyatları yükseldi. Ancak hükümet sigorta poliçe fiyatlarının artışını önlemek amacıyla belli standartlar getirdi. Bu yılbaşı itibarıyla Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi. Bu oran, 2023 Mayıs'ından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu. Tabii bu rakamlar şirketleri kurtarmayınca kibarca reddetmeye başladılar" dedi.

10 YILLIK MÜŞTERİMİZİ KAYBETTİK

"Şirketler zarar edince alternatif gelir yöntemleri aramaya başladılar" diyen acente sahibi "Normalde müşterimizin binek otomobili için trafik sigortası 6.400 lira tutuyor. Ancak biz acente olarak trafik poliçesi kesme kotamızı doldurduğumuzdan yüksek fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Müşterimiz 10 yıldır bizimle çalışıyor; ama sigorta şirketi kotan doldu diye zorunlu trafik sigortasını yapmıyor. Yapabilmemiz için konut, hayat, sağlık sigortalarını da ek olarak yapmamız gerekiyor. Yapmayınca da ekranımızı kapatıyor" açıklamalarında bulundu.

DİĞER BRANŞLARA ZAM YAPTILAR

Acente sahibi, trafik poliçelerinden zarar eden şirketlerin diğer alanlara zam yaptığına da dikkat çekerek şunları dile getirdi: Normal şartlarda kasko, iş yeri ve taşımacılık sigortalarının çarpanları bellidir. Mesela iş yeri ve taşımacılık sigortaları çok riskli olmadığı için uygun fiyatlar çıkar. Çünkü kaza risk primleri düşüktür. Ancak şirketler trafik poliçesinden zarar edince diğer alanlara da zam yaptılar. Bizler ciddi anlamda müşteri kaybediyoruz. Buna bir standart getirilmeli.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber