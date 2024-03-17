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Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası, faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırma adımlarını hızlandıran TCMB'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2024 10:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 10:08
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Piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak.

TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Piyasaların beklentisi ne?

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Enflasyon beklentileri yükseldi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

Ankete göre geçen ay yüzde 3,17 olan mart ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,43'e çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78'den yüzde 36,70'e geriledi.

İlave sıkılaştırm adımları sürüyor

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra sıkılaştırma adımları da yakından izlenecek.

TCMB, ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk Lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı.

Banka, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Bu arada uluslararası bankalardan geçen hafta art arda yapılan açıklamalarda, faizde 500 baz puanlık bir artışın olabileceği tahminleri yürütülmüştü.

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