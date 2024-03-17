Bakan Şimşek, enflasyon için net tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalarında Orta Vadeli Program'dan enflasyona kadar pek çok konuyu değerlendirdi. Bakan Şimşek "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" dedi.

Bakan Şimşek Kanal 7'de katıldığı canlı yayında şunları kaydetti:

PROGRAMIN ÖZÜ DEZENFLASYON

Orta Vadeli Program eylül ayında açıkladınız. 3 yıllık bir program bu. Bu program işliyor mu? Hedeflediğiniz doğrultuda ilerliyor mu?

Orta Vadeli Program nedir? Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık.

Orta Vadeli Programın Üç temeli vardır. Dezenflasyon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.

ENFGLASYON KALICI ŞEKİLDE DÜŞECEK

Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak. Kredi hacmindeki genişleme enflasyonla hedefleri tutarlı bir hale geliyor

Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlerdi. Amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek.

VERGİ ARTIŞLARINDA ÇİZGİMİZ NET

İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer vergisi üst oranını artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız. Orta vadeli programda şunu et bir şekilde ortaya koymuşuz demişiz ki; İstisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz. Çok net çizmişiz.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enflasyon Temmuz 3'den itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor.

Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enflasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.

OVP'NİN ÜÇ AYAĞI VAR

Bu program Eylül'de açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunu ile karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek. İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program.

Bunun için sıkı bir para politikası var. Merkez Bankası'ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti.

Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.