Bahçeli, MHP'de genel başkanlığa yeniden seçildi
MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, genel başkanlığa yeniden seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2024 13:32, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 14:36
Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.
Kurultay'da tek aday gösterilen Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, 11. kez genel başkan seçilmiş oldu.
Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.