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Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede

Türkiye, Hukukun Üstünlüğü endeksinde 173 ülke arasında 148. sırada; Avrupa'da ise 45 ülke içinde sondan ikinci. AİHM istatistiklerine göre, yüksek mahkemedeki her 100 dosyadan 35'i Türkiye'ye ait.

Haber Giriş : 17 Mart 2024 14:20, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 14:37
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Türkiye, AİHM davalarında açık ara zirvede

Ekonomim'de yer alan habere göre; Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü'nün (IDEA) 2023 yılı raporuna göre Türkiye Hukukun Üstünlüğü kategorisinde 173 ülke arasında 148. sırada. Avrupa'da ise Rusya'nın gerisinde olan Türkiye sadece Belarus'tan daha iyi durumda.

Türkiye'nin hukuk karnesinin zayıflığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) istatistiklerine de çok net yansıyor. Şubat 2024 sonu itibariyle AİHM'de bekleyen her 100 davadan 35'ini Türk vatandaşlarının yaptığı başvurular oluşturuyor. İkinci sıradaki Rusya için bu oran yüzde 16.

Türkiye'nin 23 bin 550 dosyası var

29 Şubat 2024 itibarıyla AİHM'de bekleyen 67 bin 300 dava var. Bunların 23 bin 550'si Türkiye aleyhine yapılan başvurular. Ardından 10 bin 750 başvuru ile Rusya geliyor. Türkiye aleyhine yapılan başvuru sayısı Rusya'ya aleyhine yapılan başvuruların iki katından fazla.

Üçünü sırada 8 bin 700 başvuru ile Ukrayna var. Bu ülkeyi sırasıyla Romanya (4 bin 50), Yunanistan (2 bin 450), İtalya (2 bin 450), Azerbaycan (2 bin 50) ve Polonya (bin 700) takip ediyor.

Başvuruların yarıdan fazlası Türkiye ve Rusya'dan

Yüzdelik olarak paya bakıldığında ise ilk sırada açık ara farkla Türkiye var. AİHM'de bekleyen her 100 başvurudan 35'i Türkiye aleyhine. Rusya'nın payı yüzde 16. Böylece Türkiye ve Rusya'nın payı yüzde 50'yi aşıyor.

Ukrayna'nın payı yüzde 12.9; Romanya'nın yüzde 6 ve İtalya ile Yunanistan'ınki ise yüzde 3,6.

Diğer kategorisinde yer alan 37 ülkenin toplam payı ise sadece yüzde 13,2.

Öte yandan, Türkiye aleyhine açılan davaların neredeyse tamamı Türk vatandaşları tarafından açıldı. Ancak davaların mutlaka Türk vatandaşları tarafından açılması gerekmiyor.

Avrupa'da 45 ülke içinde ise Türkiye'nin geçmeyi başardığı tek ülke Belarus oldu.

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