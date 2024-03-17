Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayının ilk seferini gerçekleştirdi

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, yeni hattın, ülkenin en büyük üretim merkezlerinden Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını güçlendireceğini ve vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, şehirleri hızlı trenlerle birbirine bağlarken, şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçirdiklerini, il, ilçe, belediye ayrımı yapmadan ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ettiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yolları sektöründe dev yatırımlar yaptıklarına ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerine değinen Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için kent içi raylı sistem projelerini yaptıklarını aktardı.

Uraloğlu, sadece bu yılın başından beri Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattını, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsatarak, "Ankara'da Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrolarını ve BAŞKENTRAY'ı; Kayseri'de Anafartalar-Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvayı'nı, Antalya'da Expo Havalimanı Tramvay Hattı'nı, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak İZBAN'ı, Gaziantep'te yine Büyükşehir ile çalışarak GAZİRAY'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye genelinde 416 kilometrelik kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını bildiren Uraloğlu, Kocaeli'de Gebze Sahil-Darıca OSB Metrosu olmak üzere İstanbul ve Bursa'da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın çalışmalarına 4 Kasım 2022'de başladıklarını ve 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak büyük başarıya imza attıklarını vurgulayarak, 3,1 kilometre uzunluğundaki hattın, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluştuğunu aktardı.

Hat sayesinde şehrin dışındaki hastaneye ulaşımın 15 dakikaya düştüğüne işaret eden Uraloğlu, tramvayların günde 210 bin kişiyi taşıyacağını, hattın, önümüzdeki süreçte Otogar İstasyonu'ndan Plaj Yolu Tramvay Hattı'na da entegre edileceğini bildirdi.

- "Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"

Uraloğlu, Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul'a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatı çok iyi kullandığını, kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye devam edebilecek potansiyele sahip olduğuna işaret etti.

Ulaşım olanakları çeşitliliğinin Kocaeli'yi çok avantajlı kıldığı için yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin en çok Kocaeli'yi tercih ettiğinden bahseden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli'yi tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli'yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık.

Az önce de belirttiğim üzere Kocaeli'de yapımı devam eden kent içi raylı sistem projemiz daha var. Gebze Sahil-Darıca OSB Metro Hattı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlıyoruz. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen hattımız 11 istasyonda hizmet verecek. Bu hat, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı'na entegrasyon imkanı da sunacaktır. Ayrıca OSB İstasyonu'nun 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana ideoloji siyaseti değil hizmet siyaseti yaptıklarının, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, 31 Mart seçimlerinden sonra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen mevcut başkan Tahir Büyükakın ile planladıkları tüm projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

- "İstedikleri kadar eleştirsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz"

Muhalefetin, yapılan hizmetlere her zaman eleştirisinin bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey Marmara Otoyolu'nu, önce 'bu lazım değildir' dediler. 'Çevre kirliliğidir, yeşil katliamı' dediler ki, orada etkilenen ağaçlardan daha fazlasını bütün alana fidan olarak diktik. Sonra yapılıp hizmete açılınca, vatandaşça kabul görünce... Bakın şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçiyor, 150 bin araç. Yani biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmamış olsaydık şu anda Kocaeli'deki otoyoldan geçemiyor olurduk. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, 'Efendim niye bu usulle yapmadınız?' Bunların her halükarda bir mazeretleri, her halükarda muhalefetleri olacak ama bunlar bizi eleştirdikçe bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesidir onların eleştirileri. İstedikleri kadar eleştirsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? Vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu millete hizmet aşkıyla, Cumhurbaşkanımızla devam edeceğiz."

Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesini başarıyla tamamlayan en üst kademeden en alt kademeye tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Uraloğlu, daha sonra vatman koltuğuna geçerek, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ilk seferini gerçekleştirdi.