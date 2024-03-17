İnşası süren deprem konutlarında iskele çöktü; 4 işçi yaralı
Osmaniye'de yapımı süren deprem konutlarında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi, yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Mart 2024 15:10, Son Güncelleme : 17 Mart 2024 15:11
Düziçi ilçesi Gökçayır köyünde yapımı süren TOKİ deprem konutlarında, saat 12.00 sıralarında beton dökümü sırasında iskele çöktü. İskele parçalarının altında kalan işçiler Mustafa Şen, İdris Pınaroğlu, İdris Kum ve Ahmet Beycioğlu yaralandı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.