Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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